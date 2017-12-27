В Петербурге 27 декабря ожидается плюсовая температура и дождь

В Петербурге 27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, временами мокрый снег, сообщили в региональном ГУ МЧС.
«Облачно, днем с прояснениями. Утром небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем местами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с», – рассказали представители ведомства.
Температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах местами гололедица.
Восход солнца ожидается в 10:01, закат – в 15:58.