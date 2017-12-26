В Выборгском районе 91 здание ждет возвращения тепла из-за замены трубопровода

В Выборгском районе специалисты «ТЭК СПб» начали работу по замене трубопровода. На время работ отключено отопление в 91 здании.

Сотрудники ТЭК нашли проблемный участок с помощью тепловизора на проспекте Энгельса, 93. В преддверии новогодних праздников было решено выполнить упреждающие аварийные работы, чтобы избежать аварий в праздничные дни. По нормативу такие работы занимают до 20 часов, но в предприятии пообещали завершить работу скорее.

В зону работ попало 91 здание: 65 жилых, 11 детских, 2 лечебных, 11 прочих. Жилищным службам порекомендовали переключить дома на резервные схемы теплоснабжения. Аналогичные работы идут в Невском районе на улице Шелгунова.