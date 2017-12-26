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Картина дня: выборы, Дед Мороз и раненый водитель автобуса с детьми

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© Фото: Instagram / @alenasorokinaa

Темы дня

В Кремле хотят проверить призывы Навального к бойкоту выборов, Дед Мороз продолжает предновогоднее путешествие, в Петербурге ищут ранившего водителя автобуса.

Самые популярные темы дня, по данным «Монитора», связаны с обсуждением грядущих выборов президента России. Активнее других обсуждения за сутки освещали «Фонтанка.ру», ЗАКС.Ру и Пятый канал.

СМИ пристально следили за комментариями пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Первыми в Петербурге об этом сообщили «Деловой Петербург», Пятый канал и «Фонтанка.ру».

Песков прокомментировал призывы Алексея Навального к бойкоту выборов: ЦИК отказался зарегистрировать политика в качестве кандидата в президенты. Песков заявил, что призывы к бойкоту «подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству». По его словам, в Кремле не считают, что неучастие Навального снизит интерес избирателей к президентской кампании и уровень легитимности выборов.

На втором месте, по данным «Монитора», оказались темы, связанные с Дедом Морозом. Активнее других об этом писали «Невские новости» и Пятый канал.

За сутки СМИ рассказали, как с помощью Деда Мороза петербургский метрополитен призвал петербуржцев не забывать вещи на станциях, что лоукостер «Победа» предложил Дедам Морозам и Снегурочкам бесплатный перелет, и как «Деды Морозы» из полиции навестили детей в Сочи. Также СМИ следили за передвижениями всероссийского Деда Мороза, который успел посетить пресс-центр «АиФ-Петербург» и Вологодчину.

Третьей важной новостью стало нападение на водителя детского автобуса в Петербурге. Оперативнее других об этом сообщили Пятый канал, «Фонтанка.ру» и 47news.

Автобус со школьниками ехал по Октябрьской набережной, когда его подрезал черный Range Rover. Возникла перепалка, в результате которой водитель получил удар ножом. Мужчине, напавшего на водителя автобуса, помогала женщина, сначала орудовавшая щеткой для чистки снега, затем – битой.

После инцидента Range Rover скрылся. По данным «Фонтанки.ру», его водитель - 43-летний предприниматель Ализаде Мустафаев. Он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Самыми оперативными СМИ оказались Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».

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