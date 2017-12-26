  • 27 Декабрь 2017
USD 27.12.2017 57.7343 -0.4646
USD ММВБ 00:05 57.6253  
EUR 27.12.2017 68.5422 -0.5515
EUR ММВБ 00:05 68.3728  
Нефть($) 26.12.2017 66.80 +2.60
Нефть(p) 26.12.2017 3856.65 +120.28

КРТИ назвал дороги, которые отремонтируют в 2018 году

Автор:


© Фото: vevby.ru

Темы дня

Из городского бюджета на ремонт дорог выделят 5 млрд рублей.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры утвердил Адресную программу ремонта дорог на 2018 год. На эти цели из городского бюджета выделят 5 млрд рублей, сообщили в КРТИ.

В общей сложности 2018 году предусматривает работы на 95 объектах, на трех из них – проектные. Как и в 2017 году, лоты на проведение дорожно-ремонтных работ будут формироваться по территориальному принципу и включать в себя ремонт дорог в нескольких районах.

  • В северо-западных районах (Кронштадтском, Курортном, Приморском) отремонтируют улицу и площадь Рошаля, Зеленогорское шоссе, участки Мебельной и Парашютной улиц, нечетную сторону набережной Черной речки, проспект Испытателей (от Богатырского проспект до Коломяжского проспект) и Яхтенную улицу.
  • На северо-востоке города (Выборгский, Калининский, Красногвардейский и Петроградский районы) в перечень адресов вошли проспекты Художников и Энгельса, Суздальский проспект (от проспект Культуры до улица Руставели), Свердловская и Арсенальная набережные, шоссе Революции (от Пискаревского проспекта до улицы Химиков), Ждановская улица и Левашовский проспект
  • В центральных районах (Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Невский, Московский и Фрунзенский) отремонтирую Английскую набережную, участок Садовой улицы (от Гороховой до набережной Фонтанки), Митрофаньевского шоссе, набережную Фонтанки, Сенную площадь, участки Среднего и Малого проспектов В.О., проспект Космонавтов (от улицы Типанова до Свирской улицы), участок проспекта Обуховской обороны, улицы Седова, Бухаресткую и Софийскую улицы, Владимирский проспект, Дворцовый проезд, площадь Восстания, Миллионную улицу. В Кировском районе в адресную программу ремонта вошли Автомобильная улица и проспект Стачек. Ряд улиц будет отремонтирован в Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Отдельный конкурс проведут на ремонт Невского проспекта. Здесь работы разобьют на два этапа: от площади Восстания до площади Александра Невского и от Адмиралтейского проспект до Восстания. Ограничения движения постараются сделать минимальными. Также в 2018 году отремонтируют подъездные дороги к «Зенит-арене»: Северную дорогу, Крестовский проспект, проспект Динамо, Южную дорогу и другие.

Отдельно в программе выделены работы по ремонту трамвайных путей – они пройдут на Комендантской площади, улице Ильюшина, Торжковской улице, проспекте Испытателей. Конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение ремонтных работ планируется провести в январе-феврале 2018 года.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как создавался Дом Советов

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram