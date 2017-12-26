КРТИ назвал дороги, которые отремонтируют в 2018 году

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры утвердил Адресную программу ремонта дорог на 2018 год. На эти цели из городского бюджета выделят 5 млрд рублей, сообщили в КРТИ.

В общей сложности 2018 году предусматривает работы на 95 объектах, на трех из них – проектные. Как и в 2017 году, лоты на проведение дорожно-ремонтных работ будут формироваться по территориальному принципу и включать в себя ремонт дорог в нескольких районах.

В северо-западных районах (Кронштадтском, Курортном, Приморском) отремонтируют улицу и площадь Рошаля, Зеленогорское шоссе, участки Мебельной и Парашютной улиц, нечетную сторону набережной Черной речки, проспект Испытателей (от Богатырского проспект до Коломяжского проспект) и Яхтенную улицу.

На северо-востоке города (Выборгский, Калининский, Красногвардейский и Петроградский районы) в перечень адресов вошли проспекты Художников и Энгельса, Суздальский проспект (от проспект Культуры до улица Руставели), Свердловская и Арсенальная набережные, шоссе Революции (от Пискаревского проспекта до улицы Химиков), Ждановская улица и Левашовский проспект

В центральных районах (Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Невский, Московский и Фрунзенский) отремонтирую Английскую набережную, участок Садовой улицы (от Гороховой до набережной Фонтанки), Митрофаньевского шоссе, набережную Фонтанки, Сенную площадь, участки Среднего и Малого проспектов В.О., проспект Космонавтов (от улицы Типанова до Свирской улицы), участок проспекта Обуховской обороны, улицы Седова, Бухаресткую и Софийскую улицы, Владимирский проспект, Дворцовый проезд, площадь Восстания, Миллионную улицу. В Кировском районе в адресную программу ремонта вошли Автомобильная улица и проспект Стачек. Ряд улиц будет отремонтирован в Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Отдельный конкурс проведут на ремонт Невского проспекта. Здесь работы разобьют на два этапа: от площади Восстания до площади Александра Невского и от Адмиралтейского проспект до Восстания. Ограничения движения постараются сделать минимальными. Также в 2018 году отремонтируют подъездные дороги к «Зенит-арене»: Северную дорогу, Крестовский проспект, проспект Динамо, Южную дорогу и другие.

Отдельно в программе выделены работы по ремонту трамвайных путей – они пройдут на Комендантской площади, улице Ильюшина, Торжковской улице, проспекте Испытателей. Конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение ремонтных работ планируется провести в январе-феврале 2018 года.