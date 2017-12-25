СК исключил версию взрыва на борту упавшего в Черное море Ту-154

Следственный комитет исключил версию взрыва на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем 25 декабря 2016 года.

За последний год были проведены 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, три взрыво-технических и одна фоноскопическая экспертиза, завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов, сообщается на сайте Следкома.

«Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна», – указали представители СК.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился 25 декабря 2016 года. На борту воздушного судна находились 92 человека, среди которых были музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

В конце мая в Минобороны отчитались о завершении расследования крушения. В ведомстве ответственность за трагедию возложили на экипаж и командира воздушного судна. Причиной происшествия назвали нарушение пространственной ориентировки командира, которое привело к его ошибочным действиям.