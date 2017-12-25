  • 25 Декабрь 2017
USD 26.12.2017 58.1989 -0.1163
USD ММВБ 16:17 57.8958  
EUR 26.12.2017 69.0937 -0.0331
EUR ММВБ 16:17 68.8261  
Нефть($) 25.12.2017 65.05 +0.06
Нефть(p) 25.12.2017 3785.84 -4.06

СК исключил версию взрыва на борту упавшего в Черное море Ту-154

Автор:


© Фото: МЧС РФ / РИА«Новости»
    следующая

    Темы дня

    Самолет Минобороны с 92 людьми на борту потерпел крушение ровно год назад.

    Следственный комитет исключил версию взрыва на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем 25 декабря 2016 года.

    За последний год были проведены 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, три взрыво-технических и одна фоноскопическая экспертиза, завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов, сообщается на сайте Следкома.

    «Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна», – указали представители СК.

    Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился 25 декабря 2016 года. На борту воздушного судна находились 92 человека, среди которых были музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и «Звезды», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

    В конце мая в Минобороны отчитались о завершении расследования крушения. В ведомстве ответственность за трагедию возложили на экипаж и командира воздушного судна. Причиной происшествия назвали нарушение пространственной ориентировки командира, которое привело к его ошибочным действиям.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      YouDo в Санкт-Петербурге

      Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

      Лучшее в Петербурге

      И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

      Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

      читать далее →

      Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

      Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

      читать далее →

      Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

      Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

      Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

      Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      25.12.17
      Используем инновационные отделочные материалы
      14.12.17
      В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
      14.12.17
      Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
      11.12.17
      Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
      07.12.17
      Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
      07.12.17
      Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
      07.12.17
      LED-экраны и их применение
      06.12.17
      Владимирские трешки: снять нельзя купить

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram