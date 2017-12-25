Открытие катка в саду Бенуа перенесли из-за недостаточно холодной зимы

Открытие катка в саду Бенуа переносится, сообщили представители проекта «Бенуа 1890».

«К сожалению, по независящим от нас причинам открытие катка переносится. Приносим извинения за доставленные неудобства», – сказали представители проекта, пообещав сообщить об открытии катка в ближайшее время.

К назначенному времени лед на катке не успел замерзнуть: покрытие будет натуральным. Это будет первый бесплатный каток в саду Бенуа.