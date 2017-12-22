Картина дня: кандидат-коммунист, "Зенит" - "Спартак" и закрытое метро

Самой популярной темой дня в петербургских СМИ, по данным системы «Монитор», снова стало обсуждение грядущих в 2018 году выборов президента России и подготовки к ним.

СМИ обратили внимание сразу на несколько связанных с этим событий. Во-первых – это новости о том, что от КПРФ в президенты выдвинется не Геннадий Зюганов, а директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Первыми в Петербурге об этом сообщили MR7, Пятый канал и ЗАКС.Ру.

Грудинина предложил выдвинуть лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Сообщалось, что его позиция не понравилось некоторым руководителям партии, которые считают, что на выборы должен идти кандидат, способный принести «лучший результат». Однако в итоге президиум ЦК КПРФ выдвинул кандидатуру Грудинина. Позже выяснилось, что директор совхоза – единственный предложенный в президенты кандидат от партии.

Заметили петербургские СМИ также требование Милонова не допустить к выборам всех уровней прозападных кандидатов. Об этом сообщили ИА REGNUM, ЗАКС.Ру и «Санкт-Петербург.ру».

Милонова тревожит, что некоторые деятели, намеревающиеся баллотироваться в президенты, «превращают этот процесс в банальное телешоу и используют эту возможность для личного пиара». Особенно беспокоит его то, что они «открыто пропагандируют идеологию русофобии и отрицают целостность границ нашего государства». Депутат призвал ЦИК создать «нравственную хартию», которую должны будут подписывать кандидаты, чтобы не допустить к выборам тех, кто отрицает «принцип территориальной целостности России» и хочет «предать национальные интересы страны».

На втором месте среди тем дня, по данным «Монитора» - главное событие 2017 года по версии фанатов «Зенита». Болельщики петербургского футбольного клуба признали таковым разгром московского «Спартака». Первыми в Петербурге об этом сообщили «Фонтанка.ру», MR7 и «Невские новости».

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 5:1 в домашнем матче в четвертом туре чемпионата России по футболу 6 августа. Голами отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито, Далер Кузяев и «спартаковец» Артем Ребров, забивший автогол. За это событие проголосовали 7 тыс. человек из 25 тыс. принявших участие в опросе. На втором месте рейтинга оказалось чествование Александра Кержакова на «Зенит-арене», а на третьем - лидерство «Зенита» в Лиге Европы УЕФА по количеству побед и забитых мячей.

Третьей взволновавшей СМИ Петербурга темой стало закрытие станций метрополитена. Активнее других эту тему отслеживали «Фонтанка.ру» и «Невские новости».

В течение дня 22 декабря на проверку закрывались пять станций метро: «Невский проспект», «Рыбацкое», «Горьковская», «Адмиралтейская» и «Черная речка». На них находили бесхозные предметы. После проверки их вновь открывали, не найдя ничего опасного. Быстрее всего проверили «Горьковскую» - за 14 минут. Дольше всего закрытой оставалась «Черная речка»: ее проверяли 47 минут.

Самыми оперативными СМИ стали Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».

Фотография дня, найденная в Instagram по тегу #spbru – снимок фотографа Михаила Зефирова с большим количеством очаровательных уточек. Фотография сделана в Царском селе.