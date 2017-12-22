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Роскошные, королевские, обсуждаемые: "Медиалогия" назвала топ-10 свадеб года в СМИ

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© Фото: Maxim Ozhogin / Flickr.com

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Десять свадеб, которые оказались на первых полосах изданий в 2017 году.

Компания «Медиалогия» представила рейтинг самых заметных в СМИ свадеб 2017 года. В списке оказались как действительно приятные события, так и скандалы, связанные с празднованием начала семейной жизни молодых.

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Очень богатая свадьба

 

Возглавила рейтинг свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой – вернее сказать, связанные с ней скандалы. Внимание СМИ на нее обратил адвокат Сергей Жорин. В беседе с «Коммерсантом» он рассказал, что по неофициальным данным роскошная свадьба обошлась в 2 млн долларов. Церемония прошла в дорогом зале Galich Hall, на ней пели Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.


Фото: Instagram / @asmili
 

Судья Хахалева по декларации доходов в 2016 году заработала всего 2,6 млн рублей. Сама она утверждала, что расходы на свадьбу оплатил ее бывший муж – бизнесмен, а выступившие на свадьбе артисты были гостями.

О самой Хахалевой и ее бывшем муже ходили слухи, что они могут быть связаны с незаконным отъемом земли у фермеров Краснодарского края. В июне 2017 года на судью в открытом письме президенту Владимиру Путину пожаловалась пенсионерка из станицы Кущевской Краснодарского края Анна Данько. Она обвинила Хахалеву в вынесении неправосудных решений, в результате которых у людей отнимали земельные участки в пользу бывшего партнера участников одной из банд.

Очень королевская свадьба

 

На втором месте – помолвка Гарри, принца Уэльского, с американской актрисой Меган Маркл. До последнего времени Гарри оставался одним из самых завидных холостяков планеты – и теперь решил связать свою судьбу с 36-летней звездой сериала «Форс-мажоры», которая однажды уже была в браке.


Фото: Toby Melville / Reuters
 

Это второй случай в истории британской королевской семьи, когда ее член женится на разведенной американке: до Гарри в такой брак вступил король Эдуард VIII в 1936 году – и ради своей возлюбленной Уоллис Симпсон отрекся от престола. Англиканская церковь в то время не признавала разводы, и король не мог жениться на разведенной женщине. Британские таблоиды упоминали, что биография Маркл могла вызвать недовольство королевы Елизаветы II, но подтверждений этому нет. Объявляя о помолвке, Гарри сообщал, что получил благословение и своей семьи, и родителей невесты.

Об отношениях молодых людей пресс-служба британской королевской семьи официально объявила в июне 2017 года. Тогда же Гарри призывал СМИ прекратить преследовать Маркл и ее семью. Планируется, что принц и актриса поженятся весной 2018 года, и став супругами, будут жить в одной из резиденций Кенсингтонского дворца.

Очень спортивная свадьба

 

Третьей заметной свадьбой года стало бракосочетание хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской. На самом деле мужем и женой они стали еще в августе 2016-го, но в этом году провели торжественную церемонию 8 августа в подмосковной Барвихе.


Фото: Instagram / @rudkovskayaofficial
 

На торжестве присутствовали многие официальные лица и звезды шоу-бизнеса: вице-премьер Аркадий Дворкович, певец Николай Басков, поучаствовал даже президент Владимир Путин. Правда, не совсем лично: он поздравил молодых супругов по телефону и передал им в подарок чайный сервис.

На свадьбе присутствовала мать невесты – актриса Вера Глаголева. К сожалению, вскоре после праздника ее не стало: 16 августа она умерла от рака.

Очень разные свадьбы

 

Всего в рейтинг «Медиалогии» вошли 10 свадеб года. На четвертом месте – слухи свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Некоторые считали этот союз спланированной пиар-акцией. По плану церемония должна была пройти 5 октября в Грозном, но в итоге Басков и Лопырева перенесли ее: певец рассказал, что в этот день много лет назад умер его дедушка, и его мама отказалась приехать на торжество. Лопырева добавила, что к вопросу о женитьбе они вернутся летом – после чемпионата мира по футболу 2018 года.

Пятерку самых заметных свадеб замкнул венчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина: они поженились еще в 2011 году, а в отношения состоят и вовсе 16 лет – теперь же обвенчались в одном из православных храмов.

Также в топ-10 торжеств вошли: свадьба футболиста Лионеля Месси, венчание фигуриста Евгения Плющенко с продюсером Яной Рудковской, свадьба экс-губернатора Кировской области Никиты Белых в СИЗО и бракосочетание Дианы Шурыгиной.

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