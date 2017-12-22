"Общественный контроль" составил рейтинг самых опасных продуктов в Петербурге

Организация потребителей «Общественный контроль» назвала самые опасные продукты для петербуржцев, сообщает «Доктор Питер.» В список вошли салаты, пирожные, сыр и колбаса в нарезке и хлебобулочные изделия.

Рейтинг возглавила кулинарная продукция торговых сетей, в первую очередь – салаты. 6 из 10 образцов знаменитого «Оливье» были забракованы из-за найденной в них кишечной палочки, еще в трех нашли плесень. На втором месте оказались кремовые пирожные и торты, в которых нашли те же кишечную палочку, стафилококк и плесень. Кондитерские изделия обычно портятся из-за неправильного хранения.

Под номером три – хлебобулочные изделия от торговых сетей. У «Общественного контроля» есть претензии к информации о ней – точнее ее отсутствию. Например, отметили в организации, в «Ашане» на ценниках нет ничего ни о составе мучных, ни о сроке годности – только сведения о стоимости.

Четвертыми стали расфасованные в магазине сыр и колбаса. По упаковке таких продуктов сложно понять их срок годности. «Вы видите сначала этикетку, что сыр произведен 28 октября, а поверх этой информации штамп магазина от 30 июля. Чему вообще верить? Любой переупакованный продукт — это риск», - отметил представитель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий. По его словам, официально срок годности переупакованного сыра — семь суток, а если он нарезан слайсами — и вовсе трое суток.

На пятой строчке – частная продукция под марками торговых сетей. По словам Вишневецкого, , чаще всего нарушения качества находят как раз в таких продуктах. В пример он привел колбасу «Докторскую» под маркой «Лента»: ее для магазина делает фирма «Дымов». «Он решил пойти на компромисс и добавил в колбасу для торговой сети крахмал и каррагинан», - пояснили в «Общественном контроле».

Замыкает список весовая молочная продукция. На белых пластиковых ведрах, в которых продают творог и сметану, нет никакой информации о товаре, кроме названия и цены. При этом в составе весовой продукции можно встретить и обилие растительного жира, и бактерии группы кишечной палочки.