Петербургский "Водоканал" оштрафовали на 700 тыс. рублей

Государственная административно-техническая инспекция оштрафовала ГУП «Водоканал Петербурга» на 700 тыс. рублей, сообщили представители ведомства.

Штраф был назначен за рекордное количество нарушений при производстве аварийных работ на улице Харченко. В общей сложности при работах «Водоканала» на участке от улицы Капитана Воронина до Полюстровского проспекта ГАТИ выявила 31 нарушение.

Среди нарушений – парализованное движение транспорта на протяженном участке улицы, опасность жизни и здоровье пешеходов, в частности детей: вблизи зоны ремонта находятся школы и жилые дома.

Кроме того, на объекте зафиксировали превышение объемов работ аварийного ордера, складирование материалов вне зоны, работы после истечения срока действия аварийного ордера, вынос грязи и отсутствие вида ограждения установленным требованиям. Все это, добавили в ГАТИ, вызвало негодование жителей Выборгского района.