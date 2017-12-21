Полтавченко поддержал переименование улиц Петербурга с советскими названиями

Губернатор Георгий Полтавченко поддержал переименование улиц с советским названием в центре Петербурга. Свое мнение он выразил в интервью трем информагентствам.

«Я считаю, возвращать надо те названия, которые живы в народной памяти, связаны с образом Санкт-Петербурга», - цитирует Полтавченко ТАСС. По его мнению, решение вернуть Советским улицам имена Рождественских – оправданный шаг.

Градоначальник пояснил, что речь «не идет о стирании карты памяти о советской эпохе», а затраты на переименования – это «миф». Основные расходы, рассказал Полтавченко, это установка номерных знаков на дома и дорожных указателей, а они «и так периодически обновляются в плановом порядке». «Внесение топонимических изменений в электронные ресурсы финансовых затрат вообще не требует», - заметил губернатор.

Полтавченко сообщил, что сейчас оформляются документы для переименования Свердловской набережной в Полюстровскую, и попросил об этом «человек, который сам там живет». «Решение правительством города еще не принято, но документы готовятся, я готов это поддержать. Думаю, документ подпишем в ближайшем будущем», - добавил градоначальник.

Топонимическая комиссия Петербурга проголосовала за переименование Советских улиц в Рождественские 24 ноября. Тогда же комиссия высказалась за возвращение улице Восстания названия Знаменской.

Решение вызвало общественный резонанс, по нему высказался директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он отметил, что в таких случаях нужно спрашивать мнения не только Топонимической комиссии, но и жителей города.