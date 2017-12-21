В Кремле прокомментировали включение Кадырова в "список Магнитского"

В Кремле не согласны с новым санкционным «списком Магнитского», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя включение в этот список главы Чечни Рамзана Кадырова, Песков дал понять, что Москва найдет зеркальный ответ.

«Мы считаем незаконными эти санкции, недружественными, мы с ними не согласны. С большой долей вероятности могу предположить, что, конечно же, принцип взаимности будет соблюдаться», — цитирует Пескова «Газета.Ru»

На уточняющий вопрос, кто с американской стороны «равен Кадырову» и может стать объектом ответных российских санкций, Песков ответил: «Мало у них таких людей».

Минфин США включил Кадырова в санкционный «список Магнитского», а также еще четверых россиян. В Америка Кадырова считают ответственным за «убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека». По мнению американских властей, чеченская администрация связана с исчезновениями и убийствами, причем один из его оппонентов, полагают в США, «убит по его приказу» после рассказа о пыткахю

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров назвал эту новость «прекрасным новогодним подарком» для главы региона и поздравил его с этим. Сам Кадыров в своем Telegram-канале назвал себя «великим человеком», получив «столько наград от Америки», и призвал американцев не волноваться, так как еще не получал приказа вступить на их территорию.