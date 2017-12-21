Строительство ВСД в Петербурге может начаться в 2019 году

Строительство Восточного скоростного диаметра может начаться в 2019 году, заявил губернатор Георгий Полтавченко в интервью трем российским информагентствам.

По словам Полтавченко, магистраль планируется строить по схеме государственно-частного партнерства, конкурс на три участка строительства объявят до конца 2018 года.

«Если имеющиеся сейчас вопросы сумеем решить оперативно, приступить к строительству можно в 2019 году», - сказал Полтавченко.

Участки магистрали проходят от ЗСД до Витебского проспекта, от Витебского до Союзного проспекта и от Союзного проспекта до улицы Коммуны. По словам градоначальника, третий участок, который пройдет по правому берегу Невы, - самый сложный. Жители домов, которые располагаются рядом с предполагаемым местом возведения магистрали, категорически против строительства.

«Поэтому сейчас есть два варианта. Первый - обойти с севера исправительно-трудовую колонию № 7. Второй - построить эстакаду прямо над территорией колонии. Мы сейчас в процессе переговоров с Федеральной службой исполнения наказаний. Надеюсь, решение мы найдем, просто надо немного больше времени» - сказал он.

Читайте также:

Куда направят ВСД: трасса за 150 млрд рублей пройдет над колонией



В апреле в парке Малиновка собрались около тысячи недовольных жителей Красногвардейского района. На согласованном митинге они протестовали против проекта ВСД: тогда предполагалось, что магистраль пройдет по улице Зольной, откуда повернет на Ванеева, протянется до Ворошилова, затронет Латышских Стрелков и продолжится вдоль Хасанской до улицы Коллонтай. Спустя две недели план ВСД изменили, успокоило одних жителей района, но шокировало других.