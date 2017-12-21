Бегущие Деды Морозы ограничат движение транспорта в центре Петербурга

Из-за проведения забега Дедов Морозов 23 декабря в центре Петербурга будет ограничено движение транспорта, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 17:30 до 20:30 23 декабря будет не проехать по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мраморного переулка. Тогда же закроется движение по Аптекарскому переулку, набережной реки Мойки от Аптекарского до Дворцовой и по Певческому проезду. Кроме того, с 19 декабря до 17:30 23 декабря парковка на этих участках запрещена.

Старт забегу Дедов Морозов даст Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. К участию допускаются все желающие в возрасте 14 лет и старше. К участию в "Детском старте" допускаются дети от 4 до 13 лет включительно.