Петербургские автобусы оснастят Wi-Fi к маю за 66 млн рублей

«Пассажиравтотранс» разместил закупку на оснащение наземного транспорта беспроводным интернетом. Всего планируется обеспечить бесплатным Wi-Fi 700 автобусов.

Начальная цена контракта – 66,4 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе будут приниматься до 15 января, сам аукцион состоится 22 января.

Первые 200 транспортных средств планируется оснастить интернетом уже к 1 марта 2018 года. Обеспечить беспроводным Wi-Fi 700 автобусов требуется не позднее начала мая. Скорость интернета должна составить не менее 1 м/бит в секунду при одновременном использовании интернета 20 устройствами в одном автобусе.

В «Пассажиравтотрансе» потребовали, чтобы система идентификации позволяла пользоваться одновременно и сетями наземного транспорта, и Wi-Fi в метрополитене.

Ранее комитет по транспорту вместе с московским оператором «МаксимаТелеком» договорились о намерении создать в Петербурге единое Wi-Fi пространство. Срок действия заключенного соглашения - до 2020 года с дальнейшей ежегодной пролонгацией. Все ветви метрополитена уже оборудованы беспроводным интернетом от «МаксимаТелеком».