  • 21 Декабрь 2017
USD 21.12.2017 58.7170 +0.1053
USD ММВБ 23:55 58.7047  
EUR 21.12.2017 69.5033 +0.3298
EUR ММВБ 23:55 69.7434  
Нефть($) 20.12.2017 64.54 +1.24
Нефть(p) 20.12.2017 3789.60 +79.48

Картина дня: подготовка к выборам, пожары и крушение Ан-2

Автор:


© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА "Новости"

Темы дня

Почему Жириновский опять идет на выборы и что горело в Петербурге.

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало обсуждение предстоящих выборов президента России. К ним готовятся самым активным образом: СМИ пишут и о планах правительства по повышению явки, и о системах видеонаблюдения, и о выдвижении Владимира Жириновского кандидатом от ЛДПР.

Последняя новость стала особенно заметным событием. Первыми о выдвижении Жириновского среди петербургских СМИ стали ЗАКС.Ру, MR7 и «Деловой Петербург».

Кандидатура Жириновского была выдвинута на партийном съезде ЛДПР 20 декабря. Либерал-демократы поддержали бессменного лидера единогласно. Для Жириновского это будет уже шестая президентская кампания.

Читайте также:

Кто, если не Путин: кандидаты в президенты России в 2018 году

Второй заметной темой стали пожары в Петербурге. Один из них произошел 19 декабря во флигеле Юсуповского дворца, где идет капитальный ремонт. Из петербургских СМИ на него обратили внимание Пятый канал и «Аргументы и факты в Петербурге». Еще один крупный пожар произошел в коммунальной квартире на Социалистической улице. Пожар потушили еще утром, никто не пострадал. Об этом происшествии сообщили «Невские новости» и GAZETA.Spb.

В топ-3 важных тем, по данным «Монитора», второй день подряд оказывается падение самолета Ан-2 в Нарьян-Маре. Происшествие освещали «Санкт-Петербург.ру», Пятый канал, «Невские новости».

Инцидент произошел, когда самолет набирал высоту: судя по видео, появившемся в интернете, он завалился вбок и рухнул на землю. В результате инцидента погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятная погода, ошибка пилота или техническая неисправность.

Самыми оперативными среди петербургских СМИ оказались Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как создавался Дом Советов

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram