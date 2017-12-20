Картина дня: подготовка к выборам, пожары и крушение Ан-2

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало обсуждение предстоящих выборов президента России. К ним готовятся самым активным образом: СМИ пишут и о планах правительства по повышению явки, и о системах видеонаблюдения, и о выдвижении Владимира Жириновского кандидатом от ЛДПР.

Последняя новость стала особенно заметным событием. Первыми о выдвижении Жириновского среди петербургских СМИ стали ЗАКС.Ру, MR7 и «Деловой Петербург».

Кандидатура Жириновского была выдвинута на партийном съезде ЛДПР 20 декабря. Либерал-демократы поддержали бессменного лидера единогласно. Для Жириновского это будет уже шестая президентская кампания.

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Второй заметной темой стали пожары в Петербурге. Один из них произошел 19 декабря во флигеле Юсуповского дворца, где идет капитальный ремонт. Из петербургских СМИ на него обратили внимание Пятый канал и «Аргументы и факты в Петербурге». Еще один крупный пожар произошел в коммунальной квартире на Социалистической улице. Пожар потушили еще утром, никто не пострадал. Об этом происшествии сообщили «Невские новости» и GAZETA.Spb.

В топ-3 важных тем, по данным «Монитора», второй день подряд оказывается падение самолета Ан-2 в Нарьян-Маре. Происшествие освещали «Санкт-Петербург.ру», Пятый канал, «Невские новости».

Инцидент произошел, когда самолет набирал высоту: судя по видео, появившемся в интернете, он завалился вбок и рухнул на землю. В результате инцидента погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятная погода, ошибка пилота или техническая неисправность.

Самыми оперативными среди петербургских СМИ оказались Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».