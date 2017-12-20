Несовершеннолетних преступников предложили судить отдельно

Члены рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене предложили внести изменения в рассмотрение уголовных дел в отношении малолетних преступников, пишет «Коммерсантъ». Они предлагают создать суды, которые будут рассматривать только подобные дела, а также повысить предельный возраст отбывания наказания в «детских» колониях с 18 до 21 года.

По словам юриста Сталины Гуревич, группа пришла к выводу, что нужно индивидуальное сопровождение каждого ребенка, вступившего в конфликт с законом. «Ребенок должен находиться под контролем на всех стадиях: после совершения преступления, во время следствия, в суде, перед отбытием срока наказания, перед выходом на свободу и после выхода», - сказала она.

Гуревич заявила, что в группе считают необходимым создать специальный суд, который будет заниматься исключительно рассмотрением уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Она объяснила, что подросток, впервые совершивший преступление, «часто нуждается не в репрессиях, а в воспитательных мерах».

«Уголовным кодексом РФ предусмотрена такая мера наказания, как передача ребенка родителям для принятия воспитательных мер. Но по какой-то непонятной причине это судами не используется. Нельзя, чтобы одни и те же судьи судили и уголовников, и детей», - подчеркнула юрист.

Гуревич рассказала, что члены группы также подготовили изменения в УК и УПК РФ, согласно которым повышается предельный возраст отбывания наказания в воспитательной колонии — с 18 лет до 21 года. Также предлагается переводить несовершеннолетних из воспитательной колонии в колонию-поселение «по характеристикам».