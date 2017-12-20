Минтранс создаст систему контроля за полетами дронов

Минтранс планирует создать систему контроля за полетами дронов, интегрируя их в воздушное пространство страны, пишут «Известия». Аналогичная система регулирует воздушный трафик авиации общего назначения - самолетов и вертолетов, занимающихся некоммерческими перевозками.

Также Минтранс собирается прописать обязательный стандарт бортового оборудования для беспилотных летательных аппаратов. Авионика должна «видеть» препятствия и уметь уклоняться от столкновений. Без наличия на борту таких систем полет дрона будет признан незаконным. Итоговые требования ведомство оформит в «дорожную карту».

Вопрос интеграции беспилотных авиационных систем в воздушное пространство страны рассмотрела комиссия президенте РФ по вопросам развития АОН и навигационно-информационных технологий. По протоколу совещания до 1 июня 2018 года эксперты должны представить в Минтранс предложения по структуре и содержанию концепции интеграции беспилотников. До 1 августа необходимо разработать концепцию интеграции БВС и АОН в единое воздушное пространство. К этому же сроку следует на конкурентной основе выбрать необходимые для ее реализации технологические решения.

К 1 сентября Минтранс должен вынести на рассмотрение комиссии предложения по технологическим решениям и «дорожную карту». В том числе нужно представить предложения по системам контроля и управления беспилотниками, по необходимым нормативным правовым актам и техническим документам в области аэронавигационного обслуживания.

Одно из технологических решений для контроля БАС уже предложило ООО «Телеком-3» — совместное предприятие «Российских космических систем» (РКС) и «Ростелекома». В конце ноября соглашение о намерениях присоединиться к этому консорциуму подписала Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД).

Концерн «Алмаз-Антей» в декабре презентовал перспективную систему мониторинга воздушного пространства, позволяющую обнаруживать любые типы воздушных судов, в том числе беспилотные и малоразмерные, даже на малых высотах. Аналогичные работы ведутся на площадках Минпромторга и рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы.