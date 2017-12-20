  • 21 Декабрь 2017
USD 21.12.2017 58.7170 +0.1053
USD ММВБ 23:55 58.7047  
EUR 21.12.2017 69.5033 +0.3298
EUR ММВБ 23:55 69.7434  
Нефть($) 20.12.2017 64.54 +1.24
Нефть(p) 20.12.2017 3789.60 +79.48

Минтранс создаст систему контроля за полетами дронов

Автор:


© Фото: Flickr.com

Темы дня

Беспилотные летательные аппараты хотят интегрировать в воздушное пространство России.

Минтранс планирует создать систему контроля за полетами дронов, интегрируя их в воздушное пространство страны, пишут «Известия». Аналогичная система регулирует воздушный трафик авиации общего назначения - самолетов и вертолетов, занимающихся некоммерческими перевозками.

Также Минтранс собирается прописать обязательный стандарт бортового оборудования для беспилотных летательных аппаратов. Авионика должна «видеть» препятствия и уметь уклоняться от столкновений. Без наличия на борту таких систем полет дрона будет признан незаконным. Итоговые требования ведомство оформит в «дорожную карту».

Вопрос интеграции беспилотных авиационных систем в воздушное пространство страны рассмотрела комиссия президенте РФ по вопросам развития АОН и навигационно-информационных технологий. По протоколу совещания до 1 июня 2018 года эксперты должны представить в Минтранс предложения по структуре и содержанию концепции интеграции беспилотников. До 1 августа необходимо разработать концепцию интеграции БВС и АОН в единое воздушное пространство. К этому же сроку следует на конкурентной основе выбрать необходимые для ее реализации технологические решения.

К 1 сентября Минтранс должен вынести на рассмотрение комиссии предложения по технологическим решениям и «дорожную карту». В том числе нужно представить предложения по системам контроля и управления беспилотниками, по необходимым нормативным правовым актам и техническим документам в области аэронавигационного обслуживания.

Одно из технологических решений для контроля БАС уже предложило ООО «Телеком-3» — совместное предприятие «Российских космических систем» (РКС) и «Ростелекома». В конце ноября соглашение о намерениях присоединиться к этому консорциуму подписала Государственная корпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД).

Концерн «Алмаз-Антей» в декабре презентовал перспективную систему мониторинга воздушного пространства, позволяющую обнаруживать любые типы воздушных судов, в том числе беспилотные и малоразмерные, даже на малых высотах. Аналогичные работы ведутся на площадках Минпромторга и рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как создавался Дом Советов

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram