Депутаты ЗакСа предложили разрешить жениться в парках и дворцах

Депутаты Заксобрания Денис Четырбок и Михаил Барышников предложили позволить россиянам регистрировать браки в объектах культуры - дворцах, замках, музеях и парках.

«В нашем городе расположено множество дворцов и парков. А сколько удивительных достопримечательностей в других регионах России? Необходимо дать молодоженам возможность самим выбирать, где бы им хотелось провести торжественную церемонию», - пояснил Четырбок, добавив, что это поспособствует развитию свадебного туризма.

Реализовать идею, считают авторы законопроекта, без изменения 27 статьи ФЗ "Об актах гражданского состояния" невозможно: она не позволяет молодоженам самостоятельно выбирать место для государственной регистрации браков. Подходящие для этого места планируется определять постановлением правительства.

В ноябре в Росстате подсчитали, что россияне стали чаще жениться. В 2017 году количество браков выросло на 6%.