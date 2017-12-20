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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за телефонный терроризм

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© Фото: Flickr.com

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Сажать телефонных террористов планируется на срок до десяти лет.

Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм, передает «Интерфакс». Согласно поправкам, за ложные сообщения о минированиях можно будет сесть в тюрьму на срок от трех до десяти лет. Пока ст. 207 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Новый закон предусматривает четыре уровня наказания в зависимости от тяжести последствий такого сообщения. Пока таких ступеней только две.

Первая ступень ответственности - если из хулиганских побуждений поступил звонок с заведомо ложным сообщением о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий. Тогда наказание будет в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет. В этом случае человека не будут лишать свободы.

Вторая ступень ответственности касается «минирования» объектов социальной инфраструктуры. Если звонок с ложной информацией о заложенной бомбе касался школ, больниц, вокзалов, детсадов, банков, домов отдыха и так далее, наказание будет предусматривать штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Такое же наказание будет назначаться, если в результате «хулиганского» звонка был причинен крупный ущерб - свыше 1 млн рублей. Например, остановка работы аэропорта из-за угрозы взрыва может повлечь крупные финансовые потери в совокупности для аэропорта, авиакомпаний и множества пассажиров.

Третья ступень по жесткости наказания коснется телефонных звонков, которые были направлены на дестабилизацию деятельности органов власти. За это можно получить штраф уже от 700 тыс. до 1 млн рублей, либо сесть в тюрьму на срок от шести до восьми лет. Например, такое наказание будет грозить тем людям, которые сообщают о минировании Госдумы.

Все эти виды наказания будут применяться тогда, когда не произошло гибели людей, например, при эвакуации. Если же в результате звонка погиб хоть один человек или наступили иные тяжкие последствия, то будет применяться четвертая, самая суровая, ступень наказания. Она предусматривает штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок от восьми до 10 лет.

С 10 сентября по городам России прокатилась волна анонимных звонков о минировании разных зданий. Эвакуация людей проводилась из торговых центров, вокзалов, аэропортов, административных зданий и кинотеатров. Все сообщения оказались ложными. По факту массовых ложных сообщений о бомбах в российских городах Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело.

В начале октября глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомством установлены личности четырех подозреваемых, которые могли стоять за массовыми анонимными звонками о минировании зданий. Он уточнил, что «минеры» - россияне, но действуют из-за рубежа вместе с сообщниками на территории России.

В ноябре в МВД сообщили, что звонки о ложном минировании массово поступали из-за рубежа. Преимущественно из Турции, Украины, США и Японии.

 

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