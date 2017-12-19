На выборах в Петербурге введут технологию QR-кодов для бюллетеней

На выборах президента России в Петербурге будет введена технология ускоренного ввода данных протоколов УИК в систему ГАС «Выборы» с помощью QR-кодов, сообщили в Горизбиркоме.

Такая схема призвана избежать технических ошибок при вводе данных, ускорить процесс подведения итогов выборов и повысить прозрачность избирательного процесса.

Кроме того, на участках будут организованы веб-трансляции. Исключение составят те участки, где применение камер невозможно по требованиям закона – например, из-за врачебной тайны. Организовать видеонаблюдение планируется и в ТИКах при подведении итогов голосования.

Избирательная кампания в Росси стартовала с 18 декабря: тогда в «Российской газете» было опубликовано постановление Совета Федерации. Теперь партии и самовыдвиженцы могут официально выдвинуть свою кандидатуру на съездах или собраниях инициативных групп, а также подавать документы в Центризбирком.

Пока известно об одном петербуржце, изъявившем желание участвовать в выборах – лидере общественного движения «Возрождение» Александре Чухлебове. Баллотироваться он планирует как самовыдвиженец.