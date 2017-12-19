Станцию метро "Лесная" откроют 23 декабря

Стацию метро «Лесная» откроют после ремонта 23 декабря, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на представителей метро. 11 месяцев ремонта станции обошлись в 400 млн рублей.

В ходе работ утеплили вестибюль, заменили облицовочный камень, устранили течь на наклонном ходе и провели капремонт эскалаторов. Кроме того, появились дополнительные двери для инвалидов-колясочников и интеллектуальная система видеонаблюдения.

Следующая на очереди на капремонт – «Академическая». Ее закроют 16 июля 2018 года на 11 месяцев. В Смольном уже разрабатывают новые маршруты и изменения в существующие на время закрытия станции. Вместе с тем будет объявлен конкурс на проект ремонта «Маяковской».