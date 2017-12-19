Трамп: При теракте в Петербурге тысячи людей могли быть убиты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате предотвращенного теракта в Петербурге могли погибнуть тысячи людей, передает РИА «Новости».

«Вчера я получил звонок от президента России Путина, который поблагодарил нашу страну за разведданные, которые ЦРУ передало им (России) относительно большой террористической атаки, запланированной в Петербурге, в результате которой многие люди, возможно, тысячи, могли быть убиты», — заявил Трамп, на выступлении в Вашингтоне. Он добавил, что именно так должно работать сотрудничество между странами в области борьбы с терроризмом.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Петербурге. В ходе спецоперации были задержаны семь участников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Позже выяснилось, что информацию, которая помогла задержать террористов, передало ЦРУ. Президент России Владимир Путин поблагодарил Трампа за помощь. Американские спецслужбы передачу сведений комментировать отказались.