Пропавших людей в Петербурге будут искать по смс-рассылке

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» совместно с ПАО «ВымпелКом» запустил сервис смс-информирования о поисках пропавших людей.

Подписавшимся на рассылку будут приходить смс с информацией о пропавшем человеке, координатах поискового штаба, а также с номером телефона информационного координатора, который курирует поиски. Все откликнувшиеся на конкретный поиск будут также получать уведомления о важных изменениях в ходе операции.

Оформить подписку можно на сайте, введя номер телефона и выбрав нужные параметры. Сервис бесплатный. Участники также могут выбрать для себя приоритетные направления – поиск детей или пожилых людей, которые теряются как в городе, так и за городом.

Сейчас в проекте - 40 регионов, в которых есть представительства «Лиза Алерт». По мере развития сервиса будут добавляться новые города и параметры поиска.