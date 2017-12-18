Депутат ЗакСа Анохин заявил об участии Навального в рэп-баттле

Депутат Заксобрания Андрей Анохин опубликовал видео своей репетиции перед рэп-баттлом, который он намерен провести с Алексеем Навальным. В Facebook Анохин также заявил, что участие Навального подтверждено.

«Руководство Антиверсуса мне подтвердило участие Навального. Баттл состоится. Жду вашей поддержки», - написал Анохин.

Анохин вызвал Навального на дуэль в середине ноября. Депутат в опубликованном видеоприглашении заявил: «Выходи биться, Леша!», а заодно отправил письмо самому Навального. Последний пока предложение не комментировал.