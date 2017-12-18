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Картина дня: старт избирательной кампании и скромность ЦРУ

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© Фото: Larry Downing / Reuters

Темы дня

Кто собирается участвовать в выборах президента и кто помог в предотвращении теракта.

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало начало избирательной кампании перед выборами президента России 2018 года.

В ночь на 18 декабря в «Российской газете» было опубликовано постановление Совета Федерации. Уже сегодня в стране начались электоральные процедуры. Партии и самовыдвиженцы смогут официально выдвинуть свою кандидатуру на съездах или собраниях инициативных групп, а также подавать документы в Центризбирком.

В рамках этой темы СМИ сообщали в том числе о петербуржце, изъявившем желание участвовать в выборах – лидере общественного движения «Возрождение» Александре Чухлебове. Баллотироваться он планирует как самовыдвиженец. Первыми об этом сообщили «Фонтанка.ру», «Санкт-Петербург.ру» и «Невские новости».

Вторая заметная тема дня – помощь ЦРУ в предотвращении трагедии в Казанском соборе. 15 декабря ФСБ сообщила о предотвращении терактов. В ходе спецоперации были задержаны семь участников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Позже выяснилось, что информацию, которая помогла задержать террористов, передало ЦРУ. Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за помощь. Американские спецслужбы проявили скромность и передачу сведений комментировать отказались.

Первыми среди петербургских СМИ о ситуации написали «Деловой Петербург», Пятый канал и «Аргументы и факты в Петербурге».

Третьей важной темой дня стало разведение Кантемировского моста в ночь на 19 декабря. Его разведут по графику разводки с 01:30 до 04:30. Первыми об этом сообщили «Санкт-Петербург.ру», «Водитель Петербурга» и GAZETA.Spb.

Самыми оперативными петербургскими СМИ стали Пятый канал, «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».

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