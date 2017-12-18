В саду Бенуа открылся бесплатный каток

В саду Бенуа на Тихорецком проспекте впервые открылся бесплатный каток. Жители Калининского и других районов Петербурга смогут покататься на открытом пространстве площадью в 600 квадратных метров.

Инвестор «Бенуа 1890» Андрей Лушников рассказал, что открытие катка – «один шаг к тому, чтобы людям не хотелось уезжать» из сада. «Ведь такой инфраструктуры больше в городе нет нигде: чтобы в одно месте был и большой семейный ресторан, и парк, и занятия для детей», - заметил он.

В административном корпусе можно будет взять коньки на прокат и заточить их. Там же расположатся кафе, зона отдыха и раздевалка с гардеробом и шкафами для хранения вещей, кафе и туалеты. Каток будет работать с 12:00 до 21:00.