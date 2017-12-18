За неделю с улиц Петербурга вывезли более 4 тыс. "КамАЗов" снега

За минувшую неделю дорожники убрали свыше 68,5 тыс. кубометров снега с улиц Петербурга, сообщили в комитете. Всего с начала зимнего сезона дорожные службы очистили городские улицы от 143 тыс. кубометров осадков.

На сегодняшний день на улицах Петербурга работают свыше 500 спецмашин и около 900 дворников. За неделю с 11 по 17 декабря в расчистках дорог участвовали 9 тыс. смен техники, дворники отработали более 8,2 тыс. смен.

Следить за работой дорожной техники можно с помощью онлайн карты. По вопросам об уборке дорог и тротуаров в комитете предложили обращаться на горячие линии по телефонам 314-60-13 и 576-14-83.