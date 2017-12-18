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Штрафы ДТС и Невская ратуша: УФАС подвело итоги 2017 года

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© Фото: gudts.krti.gov.spb.ru

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Дирекция транспортного строительства получила больше всех штрафов, а дело о поставке мебели в Невскую ратушу стало одним из самых заметных.

Санкт-Петербургское управление ФАС подвело итоги своей работы в 2017 году. Антимонопольщики за год рассмотрели 5118 жалоб, выдали 1449 предписаний об устранении нарушений, провели 311 проверок и назначили 366 штрафов на сумму в 8,064 млн рублей.

Рекорды ДТС

 

СПб ГУП «Дирекция транспортного строительства» получила больше всего штрафов от УФАС по Петербургу в 2017 году, сообщили в антимонопольном ведомстве. В общей сложности в нынешнем году дирекцию оштрафовали на 364 тыс. рублей.

Петербургское УФАС и в марте 2017 года включало ДТС в тройку лидеров рейтинга нарушителей. Тогда, проводя аукцион на ремонт дорог, ведомство и комитет по госзаказу допустили сразу два нарушения: объединили в один лот работы по ремонту дорог, расположенных в не граничащих друг с другом районах Петербурга и не указали перечень подлежащих ремонту дорог в аукционной документации.

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В январе 2017 года Арбитражный суд СЗФО подтвердил незаконность контракта ДТС на консервацию Поклонногорского путепровода. УФАС перед этим пришло к выводу, что дирекция заключила контракт на 329,8 млн рублей без проведения торгов.

Еще один эпизод противостояния УФАС и ДТС – заключение контрактов на ремонт дорог. В январе Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил вывод ФАС, что дирекция незаконно прикрывалась чемпионатом мира по футболу 2018 года, заключая эти контракты без проведения торгов.

В марте УФАС отменило протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе по строительству Южной улицы в Лахте, который объявила ДТС. В итоге результаты рассмотрения протокола аннулированы, а сроки конкурсных процедур сдвинулись минимум на месяц. Цена того контракта составлял 868 млн рублей.

В апреле УФАС оштрафовало ДТС из-за незаконного отклонения заявки на ремонт дороги на улице Титова. Тогда пятерым членам аукционной комиссии дирекции назначили штраф в 30 тыс. рублей. К тому моменту с начала 2017 года УФАС уже назначило ДТС штрафы на сумму более 200 тыс. рублей.

Госзакупки года

 

По версии петербургского УФАС, самыми значимыми антимонопольными делами стали вопросы к трем госзакупкам: контракт на перевозку депутатов между ЗакСом и ГБАУ «Смольнинское», закупка мебели для Невской ратуши и обустройство велопарковок.

В феврале 2017 года УФАС предписало ЗакСу расторгнуть договор с ГБАУ «Смольнинское»: контракт на 439 млн рублей с предприятием был заключен без торгов. В ноябре антимонопольщики повторно обвинили городской парламент в незаконном контракте, найдя нарушение закона «О защите конкуренции».

На закупку мебели в Невскую ратушу в УФАС жаловались сразу несколько компаний. Антимонопольное ведомство риостановило проведение тендера и потребовало изменить его. Однако Смольный провел конкурс, проигнорировав замечание антимонопольщиков. В ноябре в УФАС заявили, что оштрафуют чиновников. Стоимость контракта на закупку мебели составила 392 млн рублей.

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В обустройстве велопарковок у антимонопольщиков вызвало вопросы то, что СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» заключил контракт с компанией без торгов, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы. Цена контракта составила свыше 110 млн рублей. Правда, в УФАС выяснили, что таковых обстоятельств не было, режим чрезвычайного положения в городе не вводился, а значит, Центра управления парковками нарушил закон о контрактной системе. Замдиректора центра, подписавшего контракт, оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Борьба с кляузами

 

Со следующего года в УФАС намерены бороться с так называемыми «профессиональными жалобщиками», которые не собирались принимать участие в конкурсах. Об этом заявил замглавы управления Петр Яковлев.

Как передает «Фонтанка.ру», по словам Яковлева, некоторые компании оставляют в жалобе свой телефон, видимо, в надежде, что заказчик по нему позвонит, чтоб договориться об отзыве. С февраля УФАС в таких случаях все равно начнет инспекцию, и если подозрения о хитрости заявителя подтвердятся, то заказчику-нарушителю грозят те же последствия, как если бы расследование проводила комиссия УФАС в рамках рассмотрения жалобы.

Например, на закупку мебели для Невской ратуши в числе других жаловалась компания «Севзапмебель». В итоге после подведения итогов конкурса она сняла свою претензию, объяснив решение «патриотимом» и нежеланием «подставлять» в том числе губернатора.

 

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