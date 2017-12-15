Петербуржцы сдали более 10 млрд рублей на капремонт за три года

За все время сборов на капитальный ремонт петербуржцы выплатили взносы на сумму более 10 млрд рублей, сообщили в Фонде капремонта.

В 2017 году петербуржцы сдали на капремонт более 3,8 млрд рублей. В 2016 чуть меньше – 3,35 млрд рублей. В 2015 году сумма взносов составила 2,64 млрд рублей, а за 2014 год на капремонт успели сдать 221 млн рублей.

Уровень собираемости взносов в Северной столице составляет 92%. Собранные средства используются для оплаты услуг и работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах и других целей.

В декабре было объявлено, что петербуржцы задолжали еще 1,3 млрд рублей.