Задержан отец подозреваемых в причастности к теракту в метро Петербурга

Сотрудники спецслужб задержали в Москве отца обвиняемых в подготовке теракта в петербургском метро, сообщил адвокат Дмитрий Динзе в Facebook.

По данным Динзе, задержанного Ахрала Азимова, отца Аброра и Акрама Азимовых, отвезли в ОМВД России по Кунцевскому району Москвы. Его адвокату сообщили, что Азимов доставлен суд, и в то же время жена Ахрала Азимова получила с его номера смс от его лица о том, что с ним все нормально и завтра он прилетит в Киргизию.

«Считаем, что в настоящее время Ахрал Азимов незаконно удерживается сотрудниками оперативных служб, тем самым на него может незаконно оказываться давление с целью изменения им свидетельских показаний по делу в отношении его сыновей и отказа от адвокатов. Имеются все основания опасаться, что Ахрал Азимов сам оказался в секретной тюрьме ФСБ России, в которой ранее незаконно удерживались его сыновья», - заявил Динзе.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.

В рамках расследования были арестованы 11 человек, среди которых – братья Азимовы. издание Republic рассказало о «секретной тюрьме» ФСБ, где находились братья Аброр и Акрам Азимовы. По словам Аброра Азимова, в тюрьме его пытали мужчины, которые представлялись сотрудниками ФСБ в отставке. После этого Акрам Азимов написал заявление, потребовав привлечь сотрудников ФСБ к уголовной ответственности.