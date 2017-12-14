Албин приостановил снос исторических домов на Тележной улице

Вице-губернатор Игорь Албин распорядился остановить демонтаж домов на Тележной улице, сообщил в Facebook депутат Заксобрания Борис Вишневский.

«Был у вице-губернатора Игорь Албин по поводу домов на Тележной. Он согласен на проведение альтернативного обследования силами ВООПИиК и дал распоряжение остановить любые действия по демонтажу зданий», - написал Вишневский, подчеркнув, что «обследование надо провести быстро», чтобы «ничего не обрушилось».

В начале декабря Вишневский просил Албина приостановить демонтаж строительных конструкций исторических домов №21-29 по Тележной улице. Парламентарий уверен, что дома можно реконструировать, а не сносить полностью.

Конкурс на снос четырех исторических зданий на Тележной улице был объявлен в октябре. Здания были повреждены в 1980-х годах при прокладке четвертой линии метро. Впоследствии их укрепили, но затем признали аварийными и расселили.

Летом Албин поручил снести дома. Взамен в Смольном пообещали построить единое здание молодежного центра с воссозданными фасадами. Градозащитники протестуют против такого шага.