В Петербурге открылось первое отделение скорой помощи для детей

В Детской городской больнице №1 открылось отделение скорой помощи, сообщили в пресс-службе Смольного. Это первое детское подобное отделение в России.

В церемонии открытия принял участие губернатор Георгий Полтавченко. Он осмотрел отделение и поблагодарил главного врача и коллектив больницы за работу.

В единой регистратуре будут принимать маленьких пациентов, поступающих как за неотложной помощью, так и на плановую госпитализацию или прием в поликлинику. Кабинеты компьютерной томографии и нарушения ритма (ЭФИ), инфекционный бокс, шоковая операционная и палата интенсивной терапии теперь находятся в одном блоке.

Стационар на Авангардной улице отметил в 2017 году свое 40-летие. Большинство поступающих в него детей попадают в тяжелом состоянии. В среднем в сутки в больницу попадают 110 детей как из Петербурга, так и из других регионов.