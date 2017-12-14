Более тысячи обманутых дольщиков "СУ-155" получат жилье в начале 2018 года

Более 1100 обманутых дольщиков компании «СУ-155» получат свое жилье в начале 2018 года, заявил исполняющий обязанности председателя комитета по строительству Евгений Барановский. Как сообщили в пресс-службе комитета, Барановский принял участие в совещании Минстроя России.

На встрече обсуждались проблемы ввода в эксплуатацию шести корпусов в ЖК «Новая Каменка». Барановский в докладе рассказал о высокой степени готовности корпусов 2, 3, 6. Он дал понять, что свыше 1100 обманутых дольщиков смогут получить свое жилье уже в первом квартале 2018 года.

История с проблемами «СУ-155» тянется с 2015 года. Долги компании на сентябрь того года только перед банками достигала 30 млрд рублей. Затраты на завершение 155 недостроенных объектов (из них 147 – жилые дома) «СУ-155» оценивались в 39 млрд рублей, число дольщиков - в 39 тыс. человек.

В итоге в конце 2015 года было принято решение о санации застройщика. Основным санатором стал банк «Российский капитал».

Чтобы добиться результатов по долгострою «СУ-155» в Каменке, обманутым дольщикам строительной компании «СУ-155» приходилось устраивать голодовку в приемной депутата Законодательного собрания Ольги Галкиной. В результате в конце декабря 2016 года достроили два дома проблемной компании.

История с «СУ-155» дошла и до Путина: в мае 2017 года он поручил отчитаться о мерах по завершению строительства объектов. Срок президент установил до 1 сентября.