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Станция метро "Горьковская" закрылась на проверку

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© Фото: ru.wikipedia.org

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Станция метро «Горьковская» закрыта, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

«В 19:01 станция «Горьковская» закрыта на проверку», - сказали представители метро.

Это уже шестая станция метро, закрывшаяся на проверку за 14 декабря. Ранее проверяли «Пушкинскую», «Озерки», «Садовую», «Невский проспект», «Политехническую».

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