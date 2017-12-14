На Большеохтинском мосту запустят реверсивное движение

На Большеохтинском мосту с 15 декабря начнет действовать полоса реверсивного движения, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Реверсивное движение подразумевает, что направление проезда по этой полосе будет меняться в течение дня. На Большеохтинском мосту реверсивной будет центральная из пяти существующих полос движения. В КРТИ сообщили, что меняться переключение направлений будет таким образом:

С 6:00 до 15:00 (до 14:00 по пятницам, до 16:00 - субботам и воскресеньям) по реверсивной полосе будет разрешено движение от Красногвардейской площади в сторону Тульской улицы;

С 15:00 (с 14:00 по пятницам, с 16:00 субботам и воскресеньям) до 24:00 по реверсивной полосе машины должны двигаться от Тульской улицы к Красногвардейской площади;

С 24:00 до 6:00 движение по реверсивной полосе будет запрещено.

Запуск движения по реверсивной полосе состоится 15 декабря в 8:00 от Красногвардейской площади в сторону Тульской улицы.

Эта мера призвана решить проблему пробок на подъездах к Большеохтинскому мосту: участок не справлялся с высокой транспортной нагрузкой, и в часы пик образовывались серьезные заторы.