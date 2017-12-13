"Аргументы недели": Цитрусовые подорожают из-за дефицита абхазских мандаринов

Объемы поставок мандаринов из Абхазии снизились почти в три раза по сравнению с 2016 годом, пишут «Аргументы недели».

В нынешнем сезоне поставки абхазских мандаринов в Россию начались 15 октября. С тех пор российская таможня в Сочи оформила около 1,5 тыс. тонн цитрусовых: за аналогичный период в прошлом году экспорт этих фруктов превышал 4 тыс. тонн.

Причина такого дефицита – неурожай мандаринов из-за вредителей: в 2017 году он примерно в два раза ниже обычного. Эксперты уверены, что в декабре все цитрусовые подорожают на 15-20%, хотя доля абхазских мандаринов на рынке составляет всего 3%.

Хотя данные Росстата пока опровергают слова экспертов. По подсчетам ведомства, в среднем апельсины и лимоны подешевели на 8%. Другие эксперты напротив, считали, что цена на апельсины и мандарины снизится сразу на 15-20%.

К Новому году прогнозируется рост цен на ряд продуктов. Цены на красную икру поднялись более чем в два раза. Также эксперты предупредили о росте цен на шампанское - на 10-15%. По данным Росстата цены на отечественное игристое вино вырастут не так сильно - на 4,64%.