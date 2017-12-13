ЗакС передал Смольному транспортные полномочия

Заксобрание Петербурга передало городскому правительству контроль за организацией транспортной сферы, передает АБН. Соответствующий законопроект депутаты одобрили 13 декабря в третьем чтении.

Согласно этому закону, исполнительная власть будет контролировать организацию транспортного обслуживания петербуржцев. Себе ЗакС оставил полномочия по принятию законов, регулирующих транспортную сферу, и контроль за их исполнением.

При этом новые маршруты и виды транспорта чиновники Смольного смогут вводить без согласования с депутатами. Например, чиновники смогут ввести такой вид транспорта, как аэроэкспресс до Пулково.

В июле губернатор Георгий Полтавченко заявлял, что в ближайшие два года аэроэкспресс городу не понадобится из-за снижения пассажиропотока Пулково. Позднее, в октябре, глава комитета по транспорту Александр Головин рассказал, что скоростную электричку все же построят, но лишь после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. К тому времени пассажиропоток Пулково должен достигнуть 20-25 млн человек.