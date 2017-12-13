Госдуму просят запретить водителям онлайн-сервисов называться "таксистами"

Активисты движения «За безопасность» обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой законодательно запретить водителям интернет-агрегаторов называть себя «таксистами».

По словам лидера движения Дмитрия Курдесова, онлайн-сервисы заказа такси не отвечают за поведение своих водителей, состояние их автомобилей, а также «что водитель вышел на работу трезвый и не больной». Активисты «За безопасность» предложили разграничить официальных таксистов, работающих в таксопарках, и частных водителей - "бомбил".

«Санкт-Петербург.ру» рассказывал, с какими проблемами сталкиваются таксисты и их пассажиры в Северной столице. Жители Петербурга неоднократно жаловались на компанию «ТаксовичкоФ». Многие из них рассказывали, что диспетчеры такси вводили их в заблуждение, обещая быструю подачу машины, и не все клиенты потом могли дозвониться до службы поддержки. В «ТаксовичкоФ» объясняли, что происходит это из-за погрешностей расчета времени подачи авто, которые привносят сложные дорожные ситуации и прочие факторы.

Сами таксисты рассказывали о тяжелых условиях своего труда. Им приходится работать сутками, делая несоизмеримо короткие перерывы за смену. Чтобы заработать, рассказывали водители, таксистам приходится мало спать, а обещают им высокие зарплаты и достойный график.

С участием такси в Петербурге происходили страшные аварии – в частности, с водителями «Яндекс.Такси». В одном из случаев попавшего в аварию водителя уже на другом месте работы поймали с крупной дозой амфетамина. В Челябинске одна из аварий и вовсе закончилась смертью пассажира. Правда, привлечь к ответственности за такой риск «Яндекс.Такси» непросто: агрегатор работает с партнерами, передавая им заказы, а те уже несут ответственность за состояние водителей и перевозку.

Еще в Петербурге стоит проблема перевозок между городом и Ленобластью: главы регионов до сих пор не подписали соглашение о взаимном признании лицензий такси. Таким образом, службы такси, получившие лицензию для перевозок по Петербургу, не имеет права взять пассажиров из пригородов, территориально относящихся к Ленобласти, и наоборот.