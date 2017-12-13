Поставка российского газа в Европу возобновилась после аварии в Австрии

Австрийская компания Gas Connect возобновила работу газопровода в Баумгартене после аварии, передает «Медуза».

Представители компании сообщили, что пока газопровод не работает на полную мощность: пострадавшие в результате взрыва части газотранспортной системы временно выведены из эксплуатации. До этого в Gas Connect давали понять, что восстановление пострадавших частей газопровода — «вопрос не часов, а дней».

Взрыв на газораспределительной станции в Баумгартене произошел 12 декабря. Один человек погиб, 18 пострадали. Полиция сразу исключила версию теракта. Инцидент приостановил поставки российского газа в Италию, Словению и Венгрию.