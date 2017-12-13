Минкульт получит 331 млн за недостроенную Консерваторию Римского-Корсакова

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти утвердил мировое соглашение между Россельхозбанком и Северо-Западной дирекцией Минкульта по неоконченным работам в Консерватории имени Римского-Корсакова, пишет «Фонтанка.ру». Согласно ему, банк выплатит ведомству почти 331 млн, поскольку обеспечивает гарантии по контрактам подрядчика работ.

Договор на 1,4 млрд рублей с компанией «Балтстрой» Минкульт расторг в апреле 2017 года. Подрядчика проавансировали на 830 млн рублей, потратил он только 500 млн.

Консерватория Римского-Корсакова переехала из основного здания в 2014 году, возвращение запланировано в конце 2018-го. Заканчивать проект будет компания «Меандр», с которой Северо-Западная дирекция заключила контракт на 600 млн рублей.

Бизнесмена Дмитрия Михальченко, в холдинг которого входит «Балтстрой», судят в Москве по делу о контрабанде алкоголя. Он частично признал вину. Управляющий «Балтстроем» Дмитрий Сергеев тоже арестован.

Он получил условный срок по «делу реставраторов» и был задержан после оглашения приговора по другому делу — о преступном сообществе. Кроме хищений на стройках Минкульта, ему вменяют экономию на поставках кондиционеров в президентскую резиденцию.