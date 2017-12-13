В Петербурге 13 декабря предупреждают о сильном ветре и наводнении

В Петербурге 13 декабря ожидается мокрый снег с дождем, плюсовая температура и сильные порывы ветра до 18 м/с, сообщили в городском ГУ МЧС.

«Облачная погода. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшой мокрый снег, снег, в первой половине дня с дождем. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, в первой половине дня местами порывы 15-18 м/с», - сказали представители ведомства.

Температура воздуха в течение суток – от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. На дорогах талый снег, гололедица.

Также МЧС предупредило петербуржцев о возможном наводнении. Ожидалось, что 13 декабря уровень воды в Неве поднимется до 130 см. В связи с этим накануне было принято решение закрыть дамбу.

Восход солнца будет в 09:52, закат ожидается 15:53. Днем местами будут прояснения, после заката установится ясная и частично облачная погода.