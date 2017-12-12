Картина дня: вывод войск из Сирии и новый форвард "Зенита"

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», оказалось возвращение российских военных из Сирии. Самыми оперативные среди петербургских СМИ, написавших об этом, оказались Пятый канал, «Фонтанка.ру» и MR7.

О выводе войск из Сирии заговорили 11 декабря: Владимир Путин, посетив авиабазу Хмеймим в Сирии, отдал приказ начать вывод российского военного контингента из страны.

За неделю до этого Генштаб РФ отчитался о полном освобождении Сирии от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Министр обороны Сергей Шойгу в ответ на вопрос журналистов, сколько времени займет вывод войск, сообщил, что пока точные сроки неизвестны, и все будет зависеть от обстановки.

Второй важной темой дня стал переход нападающего «Тосно» Антона Заболотного в «Зенит». Быстрее всего эту новость заметили «Фонтанка.ру», 47news и MR7.

Заболотный оказался первым новичком петербургской команды в зимнюю паузу, наступившую после матча с «Ахматом». Соглашение с новым форвардом рассчитано на 3,5 года. По неофициальным данным, за этот трансфер «Зенит» заплатил 1,5 млн евро.

На третьем месте «Монитора» - заявление губернатора Ленобласти Александра Дрозденко о том, что спортсмены его региона готовы поехать на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

В общем «Монитор» активно следил за высказываниями Дрозденко 12 декабря, во время его встречи с депутатами областного Заксобрания, собрав ряд его заявлений с 47news. Писали о заявлениях губернатора Ленобласти и другие СМИ – Gazeta.spb, ЗАКС.Ру и «Водитель Петербурга».

Самыми оперативными петербургскими СМИ за сутки оказались Пятый канал, Деловой Петербург и «Фонтанка.ру».