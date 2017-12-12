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Суд оставил в силе штраф Telegram в 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

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© Фото: Кирилл Каллиников / РИА "Новости"

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Жалобу мессенджера на штраф за отказ передать силовикам ключи дешифровки отклонили.

Мещанский суд Москвы признал законным решение оштрафовать компанию Telegram Messenger LLP на 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБ России.

«Постановление мирового судьи по делу об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger LLP оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения», - приводит слова судьи «Интерфакс». Таким образом, решение вступило в силу и стало обязательным для исполнения.

В октябре мировой судья оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. В конце сентября Дуров сообщал о том, что ФСБ подготовила в отношении компании протокол об административном нарушении за «невыполнение антиконституционного закона Яровой».

По данным СМИ, требования ФСБ были связаны с терактом в петербургском метро: силовики хотели получить данные для расследования взрыва. Речь шла о шести номерах, которыми, по мнению спецслужб, пользовались «подозреваемые в причастности к террористической деятельности». 

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