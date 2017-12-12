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Словарь Merriam-Webster назвал "феминизм" словом года

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© Фото: Molly Adams / Flickr.com

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На звание "слова года" претендовали также "соучастие" и "слабоумный старик".

Составители американского словаря Merriam-Webster признали словом года «феминизм», передает «Медуза», В 2017 году число поисковых запросов на «феминизм» выросло на 70% по сравнению с предыдущим годом.

Первый раз посетители онлайн-словаря появили повышенный интерес к «феминизму» в январе, когда в Соединенных Штатах прошли многотысячные акции «Женский марш». В течение года было зафиксировано несколько всплесков интереса – в связи с сериалом «Рассказ служанки», с ноябрьскими расследованиями СМИ о сексуальных домогательствах.

Также на звание «слова года» претендовали такие понятия, как: «Сomplicit» («соучастие»), «Recuse» («отвод [судьи]»), «Empathy» («эмпатия») и «Dotard» («слабоумный старик»). Первое часто употреблялось при описании администрации президента США Дональда Трампа, второе связано с генпрокурором США Джеффом Сешнсом, отстранившимся от ряда громких расследований, в том числе о связях Трампа с Россией.

«Empathy» стало популярным из-за флэшмоба #MeToo: в постах с этим хэштегом женщины и мужчины рассказывали о том, как сталкивались с насилием и домогательствам. Редко употребляемое «Dotard» («слабоумный старик») использовало северокорейское агентство ЦТАК в переводе лидера КНДР Ким Чен Ына на Генассамблее ООН. «Слабоумным стариком» Ким Чен Ын назвал Дональда Трампа.

При выборе «слова года» Merriam-Webster оценивает как число поисковых запросов по тому или иному слову, так и то, как оно отражает актуальные тенденции в обществе. В словарь Webster слово «феминизм» впервые попало в 1841 году. Тогда оно использовалось для обозначения «качеств женщины».

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