Словарь Merriam-Webster назвал "феминизм" словом года

Составители американского словаря Merriam-Webster признали словом года «феминизм», передает «Медуза», В 2017 году число поисковых запросов на «феминизм» выросло на 70% по сравнению с предыдущим годом.

Первый раз посетители онлайн-словаря появили повышенный интерес к «феминизму» в январе, когда в Соединенных Штатах прошли многотысячные акции «Женский марш». В течение года было зафиксировано несколько всплесков интереса – в связи с сериалом «Рассказ служанки», с ноябрьскими расследованиями СМИ о сексуальных домогательствах.

Также на звание «слова года» претендовали такие понятия, как: «Сomplicit» («соучастие»), «Recuse» («отвод [судьи]»), «Empathy» («эмпатия») и «Dotard» («слабоумный старик»). Первое часто употреблялось при описании администрации президента США Дональда Трампа, второе связано с генпрокурором США Джеффом Сешнсом, отстранившимся от ряда громких расследований, в том числе о связях Трампа с Россией.

«Empathy» стало популярным из-за флэшмоба #MeToo: в постах с этим хэштегом женщины и мужчины рассказывали о том, как сталкивались с насилием и домогательствам. Редко употребляемое «Dotard» («слабоумный старик») использовало северокорейское агентство ЦТАК в переводе лидера КНДР Ким Чен Ына на Генассамблее ООН. «Слабоумным стариком» Ким Чен Ын назвал Дональда Трампа.

При выборе «слова года» Merriam-Webster оценивает как число поисковых запросов по тому или иному слову, так и то, как оно отражает актуальные тенденции в обществе. В словарь Webster слово «феминизм» впервые попало в 1841 году. Тогда оно использовалось для обозначения «качеств женщины».