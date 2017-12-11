Начальника отдела транспортной полиции Петербурга отправили под домашний арест

Василеостровский суд перевел под домашний арест начальника отдела по незаконному обороту наркотиков полиции на водном транспорте Антона Боева, сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Еще двое полицейских - Владимир Груздев и Николай Лавров - останутся под арестом. Для всех троих меры пресечения будут действовать до 13 февраля.

Боева, Груздева и Лаврова задержали в начале ноября по делу о похищении человека. По версии следствия, в августе на Среднем проспекте Васильевского острова полицейские заставили местного жителя сесть в машину и отвезли его на Детскую улицу, где тот откупился деньгами.