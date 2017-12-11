В Петербурге отреставрировали "Трехмостье" и Пантелеймоновский мост

В Петербурге завершились ремонтные работы на архитектурном ансамбле "Трехмостье", сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина. В ансамбль входят Пантелеймоновский, Мало-Конюшенный и Театральный мосты.

Обновленные мосты осмотрели ряд представителей Смольного, среди которых - Албин, председатели КРТИ и КГИОП Сергей Харлашкин и Сергей Макаров, а также глава администрации Центрального района Андрей Хлутков.

Заказчиком работ на объектах был ГБУ "Мостотрест", генподрядчиком - компания "СтройИнвест". Ремонт продолжался полгода. За это время рабочие перекрасили металлические конструкции, привели в порядок золочение декоративных деталей, исправили дефекты гранитных элементов.

В общей сложности стоимость ремонта составила 36,2 млн рублей. Из них большая часть ушла на восстановление Пантелеймоновского моста - 24,5 млн рублей. Албин, осматривая мосты, заметил, что работы завершились к юбилейным датам: в январе этого года "Трехмостье" отпраздновало 185-летие, а в 2018 году Пантелеймоновскому мосту исполнится 110 лет.

Глава КРТИ Сергей Харлашкин сообщил, что в 2018 году аналогичные работы проведут на 1-м и 2-м Садовом мосту, а также на 2-м Инженерном мосту. Сейчас реконструируются еще 13 объектов, из них три сдадут в декабре: это набережная Фонтанки, ниже моста Белинского, правый берег и набережная Фонтанки напротив домов 53-55 по правому берегу, а также Кронштадтский путепровод, где работают над трамвайными путями. Всего к 2020 году власти планируют провести капремонт 50 мостов.