Власти планируют ввести новый автобусный маршрут на время ремонта "Академической"

На время закрытия станции метро "Академической" в 2018 году появится новый автобусный маршрут, сообщили в комитете по транспорту в ответ на запрос депутата ЗакСа Михаила Амосова.

"Академическую" закроют 16 июля 2018 года на 11 месяцев: на станции проведут капитальный ремонт. На это время откроется новый автобусный маршрут "АС «Ручьи" - станция метро "Политехническая". Он пройдет по проспекту Науки, Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, улице Жака Дюкло, Светлановскому проспекту, улице Веденеева и вернется к проспекту Науки. Запланированный интервал движения в часы пик - восемь минут.

Чаще будет ходить транспорт по другим маршрутам: автобусным №60 и №94, трамвайным №38, №9 и троллейбусным №6 и №31. Кроме того, власти думают о создании выделенной полосы для общественного транспорта по Гражданскому проспекту.

Эти маршруты пока не окончательны. Итоговое решение власти выработают во втором квартале 2018 года.