Станцию метро "Фрунзенская" открыли после проверки

Лучшее в Петербурге
"Санкт-Петербург.ру" разыгрывает билеты на "Ночь пожирателей рекламы"
Два билета можно получить, приняв участие в конкурсе в Instagram.
Куда сходить в Петербурге в декабре
Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.
Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить
До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.
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ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?
Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.
Проверено на себе
Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке
Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.