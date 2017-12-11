Волонтеры СПбГУ создали карту «героических» улиц Петербурга

Движение «Волонтеры Победы СПбГУ» создали интерактивную карту Петербурга, на которой отмечены все городские объекты, названные в честь героев страны. Проект посвящен Дню Героев Отечества, который отмечался 9 декабря.

На карте отмечены все улицы, проспекты, скверы, названные в честь героев. Цвета отметок соответствуют цветам линий ближайших станций метро. При клике на название объекта выдается небольшая историческая справка, рассказывающая о личности.

Дополнить карту могут сами петербуржцы. Волонтеры Победы попросили сообщать им об улицах, названных в честь героев, но не нанесенных на карту, и со временем ее добавят.



Фото: "Яндекс.Карты"